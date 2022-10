Za kulisami "Pytania na śniadanie" wrze. "Sytuacja z Kaśką i Maćkiem jest po prostu nie fair"

Wygląda jednak na to, że ta powszechna aprobata dla Cichopek i Kurzajewskiego, jaką afiszują w mediach redakcyjni koledzy, to tylko pozory. Jak ustalił serwis Pomponik, sytuacja w TVP po ujawnieniu romansu i promowaniu go na antenie rozsierdziła wielu pracowników stacji. Współpracownicy prezenterów są ponoć "zmęczeni całą tą sytuacją, ale i sfrustrowani nierównym traktowaniem".