"Rolnik szuka żony". Zaskakujące wyznanie kandydata. "Moja sytuacja się zmieniła"

W programie "Rolnik szuka żony" przyszedł czas na pierwsze randki. Ania, 35-letnia właścicielka upraw pomidorów, nie była przesadnie zachwycona nadesłanymi do niej listami. Nie miała "czarnego konia" w wyścigu do jej serca. W dodatku co do dwóch potencjalnych kandydatów już na wstępie była nieco uprzedzona.