"Rolnik szuka żony". Artur powiedział dziewczynie wprost, że nie wygląda, jak na zdjęciach

W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukujący drugich połówek spotkali się z nadawcami i nadawczyniami listów. Spośród nich mają wybrać osoby, które zaproszą na swoje gospodarstwa. Jak to bywa w życiu, pierwsze randki bywają stresujące, ale pierwsze wrażenie robi się jedynie raz. To także świetna okazja, by zweryfikować rzeczy napisane w listach i... pokazane na zdjęciach.