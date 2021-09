"Rolnik szuka żony". Przyjechały specjalnie do niego. Rolnik czekał na kogoś innego

W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" mogliśmy śledzić pierwsze spotkania rolników, rolniczek i osób, które ci zaprosili do bliższego zapoznania. Nadesłane listy i zdjęcia mogły jedynie zaciekawić, to spotkanie na żywo jest szansą, by sprawdzić, czy jest "chemia".