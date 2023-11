"Rolnik szuka żony": Widzowie nie mają złudzeń. Wieszczą koniec związku Artura i Sary

Dariusz, najmłodszy z rolników, wybrał co prawda Nicolę, choć można odnieść wrażenie, że nie zabiega o tę relację tak bardzo jak ona. Podobnie wyglądała sprawa z Arturem, który co prawda mógł przebierać w kandydatkach jak w przysłowiowych ulęgałkach (dostał największą liczbę listów), to ostatecznie co do żadnej z dziewczyn nie wydawał się do końca przekonany.