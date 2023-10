Artur z "Rolnik szuka żony": "Doszło do takiego buzi-buzi". Pojawiły się łzy

Do niedawna fani byli przekonani, że przystojny farmer ułoży sobie życie u boku Blanki. On jednak jest bardziej zafascynowany Aleksandrą, która już podczas pierwszego spotkania dała mu jasno do zrozumienia, że nie zamierza przeprowadzać się do niego na wieś. Mimo to Artur brnął w tę znajomość, choć jak sam przyznał w ostatnim odcinku, zaczyna się z tego robić "zabawa w kotka i myszkę". Dziewczyna raz sugeruje, że mogłaby zmienić swoje postanowienie, by po chwili stwierdzić, że przeprowadzka kategorycznie nie wchodzi w grę.