Artur z "Rolnik szuka żony" już ma faworytkę? Zmienił zdanie

Artur to rosły i uśmiechnięty rolnik z mazowieckiego przed trzydziestką. Dostał pokaźny stos listów, zaprosił na spotkanie same atrakcyjne dziewczyny. Spośród nich wybrał trzy, które przyjechały do niego na wieś, by miał szansę każdą z nich nieco poznać. Blanka to bardzo otwarta, uśmiechnięta i flirtująca z nim blondynka, która ujęła go swoją bezpośredniością. Ola sama pochodzi z rodziny mieszkającej na wsi, na pierwszej randce wypaliła, że... mieliby ładne dzieci. Sara to delikatna i nieśmiała dziewczyna, ujęła Artura burzą naturalnych loków.