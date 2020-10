"Rolnik szuka żony": widzowie mają teorię spiskową i pytają o usuniętą scenę

Temperaturę dyskusji podniósł zwiastun opublikowany przed czwartym odcinkiem. To czas przyjazdu kandydatek do rolników. Poznają ich bliskich, oglądają domy i obejścia. "Meldują się" w swoich nowych pokojach i zaczynają przygodę z programem na poważnie. Na zwiastunie fani formatu zobaczyli te pierwsze chwile, jednak to, co przykuło ich uwagę, to krótka scena z Józefem i Grażyną.