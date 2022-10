"Rolnik szuka żony": widzowie mają dość. Wyniki oglądalności mówią same za siebie

Jak co roku fani "Rolnik szuka żony" czekali na start jesiennej ramówki. To właśnie wtedy na ekranach debiutuje kolejna edycja miłosnego show TVP, w którym to polscy farmerzy szukają swoich drugich połówek. W tym roku jednak cierpliwość widzów została mocno nadszarpnięta. I to nie raz. Premierowy odcinek 9. edycji miał wystartować 4 września. Tak się jednak nie stało. Stacja przesunęła datę programu ze względu na siatkarskie mecze Polaków. W kolejnym tygodniu sytuacja się powtórzyła. Dokładnie z tego samego powodu. Gdy w końcu "Rolnik szuka żony" pojawił się na ekranach z dwutygodniowym opóźnieniem (18 września), TVP znów poinformowała, że na kolejny odcinek przyjdzie nam poczekać aż do 2 października. Nic więc dziwnego, że widzowie tracą cierpliwość.