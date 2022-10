Rosół niezgody. Tomasz z "Rolnika" zasypywany komentarzami przez widzów

Co na to internauci? Poza tym, że wywiązała się kłótnia, w jakim wieku kobieta już naprawdę powinna umieć ugotować zupę, widzowie żartują: "Tomasz, ugotujemy ci ten rosół". Inni piszą: "A ja myślałam, że w tym programie ma się znaleźć miłość, a nie kucharkę bądź pracownika do gospodarstwa", "Widać, że dostał najmniejsze zainteresowanie spośród rolników tegorocznej edycji zatem jego udział w programie jest jakby nachalny i podejrzany", "On to chyba programy pomylił, casting jak do 'Masterchefa'".