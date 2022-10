Ciężarna Klaudia uwodzi Tomasza w "Rolnik szuka żony". "Masz piękne oczy i ładny uśmiech"

Tomasz jest rolnikiem, który skończył już 40 lat, ma za sobą jedno nieudane małżeństwo, jest tatą dwóch córek. Zgłosił się do "Rolnik szuka żony", by dać sobie jeszcze jedną szansę na znalezienie miłości. Wśród listów nadesłanych do Tomasza znalazł się ten od Klaudii, wyjątkowej uczestniczki. Po raz pierwszy do programu zgłosiła się dziewczyna, która spodziewa się dziecka.