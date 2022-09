Widzowie "Rolnik szuka żony" są wściekli na TVP. "Kompromitacja"

"No i to wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami choć trzeba się było naczekać. Do zobaczenia za dwa tygodnie" - napisano na oficjalnym fanpage'u "Rolnik szuka żony" na Facebooku, choć Marta Manowska na zakończenie odcinka mówiła "do zobaczenia za tydzień". Niestety w następną niedzielę (25.09.) "Rolnik szuka żony" znowu nie pojawi się na antenie.