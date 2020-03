"Rolnik szuka żony": Waldemar otarł się o śmierć. "Ropień mógł zalać pień mózgu"

Waldemar z "Rolnik szuka żony" mocno podupadł na zdrowiu. Musiał przejść dwie operacje, które uratowały mu życie. - Nie lekceważcie przeziębienia i badajcie się - zaapelował na łamach tabloidu.

W pierwszej kolejności podziękował Anecie. Później krótkie i stanowcze "do widzenia" usłyszały Małgorzata oraz Wioletta (która przyznała się przed kamerami, że przez pomyłkę wysłała list właśnie do Waldka, a potem długo nie mogła uwierzyć, że odpadła z programu). To oznaczało, że do kolejnego etapu awansowały jedynie Grażyna i Karolina. Niestety, gdy nadszedł czas ostatecznego wyboru, rolnik oznajmił, że... z żadną z kobiet nie zamierza się dalej spotykać. Do swojego gospodarstwa wrócił sam.