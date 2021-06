"Rolnik szuka żony": Waldemar cudem uniknął śmierci. "W mojej jamie brzusznej wykryto sześć nowotworów"

Ten, kto oglądał 6. edycję "Rolnik szuka żony", doskonale pamięta Waldemara Kaszubę. Choć farmer pojawił się tylko na początku serii, zrobił coś, czego w historii programu TVP1 jeszcze nie było. Waldek nie ukrywał, że jest mocno rozczarowany randkami ze swoimi kandydatkami. I tak w pierwszej kolejności podziękował Anecie. Później krótkie i stanowcze "do widzenia" usłyszały Małgorzata oraz Wioletta (która przyznała się przed kamerami, że przez pomyłkę wysłała list właśnie do Waldka, a potem długo nie mogła uwierzyć, że odpadła z programu). To oznaczało, że do kolejnego etapu awansowały jedynie Grażyna i Karolina. Niestety, gdy nadszedł czas ostatecznego wyboru, rolnik oznajmił, że... z żadną z kobiet nie zamierza się dalej spotykać. Do swojego gospodarstwa wrócił sam, co tym samym oznaczało dla niego koniec w programie.