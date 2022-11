"Rolnik szuka żony". W finale Marta Manowska stanęła po stronie Tomka

Tomek jako pierwszy w historii programu rolnik zmienił zdanie co do swojej wybranki (Zuzy) i wrócił do wcześniej odrzuconej dziewczyny (Kasi). Ta na jego szczęście nie uniosła się honorem i przyjęła go. Skąd jednak ta nagła zmiana? Powód był naprawdę zaskakujący: żarty jej znajomych. Wziął je na serio i zmienił zdanie o Zuzie, z którą następnie publicznie zerwał.