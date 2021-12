"Rolnik szuka żony" TVP. Stanisław wiedział, jak zostanie pokazany: "Negatywne emocje sprzedają się lepiej"

Teraz na instagramowej sesji pytań i odpowiedzi zdradził nieco więcej. Zaprzeczył, by poznał partnerkę dzięki programowi, nie wysłała do niego listu i stało się to "niezależnie". Poznali się dzięki wspólnym znajomym, a na pierwszą randkę wybrali się na... gokarty. Co więcej, na pytanie o to, czy ją kocha, odpowiedział twierdząco!