"Rolnik szuka żony" TVP. Stanisław dokonał wyboru. Roksana cała we łzach

Stanisław to uczestnik ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony", do którego zgłosił się, by znaleźć drugą połówkę. Do majętnego i przystojnego rolnika przyszły setki listów. Rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo trzy atrakcyjne dziewczyny: Roksanę, Olę i Teresę. Niestety podczas ich pobytu nie wykazał się większym entuzjazmem wobec żadnej z nich, każdą traktował tak samo, nie zdradzając się z emocjami.