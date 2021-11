"Rolnik szuka żony" TVP. Kamila i Adam nadal są ze sobą? Internauci mają dowody

Kamila to uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony", której wybory i zachowanie w show wzbudziło wśród widzów wielkie emocje. To, co zostało negatywnie przyjęte, to jej postawa wobec zaproszonych mężczyzn oraz wielkie niezdecydowanie i ciągła zmiana zdania. Gdy ostatecznie ku zaskoczeniu widzów wybrała Adama, wszyscy to przyjęli z ostrożnością, sądząc, że relacja pewnie nie przetrwa.