"Rolnik szuka żony" TVP. Podczas finału zabrakło tylko jednej osoby, wiemy dlaczego!

Chodzi o Swietłanę, panią z Białorusi, która była kandydatką Krzysztofa. Kobieta po wysłaniu listu została zaproszona do kolejnego etapu, ale nie mogła przyjechać z tak daleka. "Spotkali się" zatem na wideoczacie. Po tej rozmowie rolnik zaprosił ją na gospodarstwo. Tam jednak wyraźnie widać było, że nie pasują do siebie. Swietłana wróciła do domu.