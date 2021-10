"Rolnik szuka żony" TVP. Uczestniczki rozczarowane: "Czułyśmy niesmak". Chodzi o jedną kandydatkę

Gdy w "Rolnik szuka żony" Krzysztof czytał listy od pań chcących poznać go bliżej, w oko wpadła mu jedna z nich. Mieszkająca i pracująca na Białorusi Svietłana. Rozmawiał z nią przez telefon i zaprosił, by przyjechała go poznać. Niestety, przez skomplikowaną sytuację w jej kraju, nie było to możliwe. Randka musiała odbyć się on-line przez komunikator.