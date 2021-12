"Rolnik szuka żony": Tomasz o udziale w programie: "wszystko zostało wyostrzone i uwypuklone"

Dodał także, iż rozumie, że Adam zapunktował swoją obrotnością i tym, że sam wyszedł z inicjatywą przy sprzątaniu po imprezie czy pracy w pieczarkarni. Nie widzi w tym nic dziwnego, jego zdaniem Adamowi było bliżej do życia na wsi, niż jemu. Dodatkowo potrzebował więcej czasu, by zbliżyć się do Kamili. Wyjawił w rozmowie z serwisem, że mają jednak kontakt po programie. Kilka razy proponował nawet jej przyjacielskie spotkanie, ale poza wymianą kilku wiadomości niewiele więcej się nie wydarzyło. - Dla mnie to był jasny komunikat, że nie jest zainteresowana dalszą znajomością – skwitował w wywiadzie.