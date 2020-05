Seweryn z "Rolnik szuka żony" znów singlem. Zdradził go jeden szczegół

Po zaledwie kilku miesiącach znajomości z tajemniczą Magdą obwieścił światu, że razem zamieszkali. Kolejnym krokiem były wizyty w "Pytaniu na śniadanie" i założenie konta na Instagramie. Tylko po to, by pokazać, jak bardzo jest zakochany.

- Miała dużo spokoju w sobie. Dużo bardziej dojrzała kobieta, która urzekła mnie swoją osobowością. Poznaliśmy się w trakcie emisji programu. Oglądaliśmy razem odcinki. Dla mnie to było trudne i dla niej też. Niełatwo się to ogląda. (...) Razem już zamieszkaliśmy. Ale na razie nie myślę o ślubie. Przyjdzie na to czas - opowiadał w "Pytaniu na śniadanie".