"Rolnik szuka żony": Seweryn pokazał nową partnerkę. Już wiadomo, jak wygląda

Seweryn z "Rolnik szuka żony" wreszcie jest szczęśliwy. Po rozstaniu z Marleną jego serce zabiło do tajemniczej Magdy. Choć do tej pory farmer wypowiadał się o nowej ukochanej w samych superlatywach, ukrywał jej wizerunek. Podczas nagrań do świątecznego odcinka programu zrobił jednak wyjątek.

"Rolnik szuka żony" za nami. Do historii przeszła już kolejna, szósta edycja show Jedynki. Nie wszyscy uczestnicy dotrwali jednak do finału w związkach zawartych w programie. Jedną z takich osób jest Seweryn Nowak. Jego miłosnej historii z Marleną Bazylczyk nikomu nie trzeba przypominać. Para rozstała się z wielkim hukiem, a awantura, jaką urządzili na oczach milionów widzów, przeszła do historii "Rolnik szuka żony". W finałowym odcinku okazało się, że zarówno ona, jak i on są już zakochani w zupełnie innych partnerach.

O ile Marlena trzyma w tajemnicy informację o tym, kto skradł jej serce, o tyle Seweryn opowiedział o swojej nowej miłości w "Pytaniu na śniadanie".

- Magda miała dużo spokoju w sobie. Dużo bardziej dojrzała kobieta, która urzekła mnie swoją osobowością. Poznaliśmy się w trakcie emisji programu. Oglądaliśmy razem odcinki. Dla mnie to było trudne i dla niej też. Niełatwo się to ogląda. Ale święta spędzamy razem, razem już zamieszkaliśmy. Ale na razie nie myślę o ślubie. Przyjdzie na to czas - zapewniał.

Mimo że udzielił wywiadu w telewizji, to wciąż ukrywał wizerunek ukochanej. Co prawda, w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" pokazał jedno wspólne zdjęcie, ale dla prawdziwych fanów to wciąż za mało. Znacznie więcej będziemy mogli jednak zobaczyć w świątecznym, specjalnym wydaniu "Rolnik szuka żony".

Seweryn pojawił się z Magdą na nagraniach odcinka. Para nie tylko opowiedziała przed kamerami o uczuciu, jakie między nimi wybuchło, ale również wzięła udział we wspólnym kolędowaniu i przygotowywaniu świątecznych potraw. Tym razem oboje chętnie pozowali do zdjęć, udowadniając, jak bardzo się kochają. Waszym zdaniem pasują do siebie?

