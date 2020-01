"Rolnik szuka żony": Seweryn nie widzi świata poza piękną Magdą. Kim jest jego dziewczyna?

Seweryn z "Rolnik szuka żony" po programie związał się z tajemniczą pięknością. Choć długo nie zdradzał, kim jest jego wybranka, dziś wszystko jest już jasne. Poznajcie bliżej dziewczynę, która uwiodła nadwiślańskiego farmera.

- Miała dużo spokoju w sobie. Dużo bardziej dojrzała kobieta, która urzekła mnie swoją osobowością. Poznaliśmy się w trakcie emisji programu. Oglądaliśmy razem odcinki. Dla mnie to było trudne i dla niej też. Niełatwo się to ogląda. Ale święta spędzamy razem, razem już zamieszkaliśmy. Ale na razie nie myślę o ślubie. Przyjdzie na to czas - zapewniał.