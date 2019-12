"Rolnik szuka żony". Wzruszająca historia jednej z par

Co u bohaterów ostatniej edycji "Rolnik szuka żony"? Dwóch bohaterów programu pokazało nowe partnerki, poznane już po zakończeniu show TVP.

To była 6. edycja "Rolnik szuka żony", która zakończyła się kilkoma sukcesami i jedną sporą awanturą. Najbardziej widzów może cieszyć związek Ilony i Adriana, a także Ani i Jakuba. Pojawili się w świątecznym odcinku i nie szczędzili sobie uczuć.

Ilona i Adrian nie od razu przypadli sobie do gustu w programie, ale finalnie stworzyli ciekawą i kochającą się parę. "Adrian jest kochany, przytulaśny" - komentowała Ilona. On z kolei przyznał, że kocha ją za to, że zawsze może na nią liczyć. Spędzają ze sobą każdą możliwą chwilę, choć nie mieszkają jeszcze razem.