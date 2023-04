"Rolnik szuka żony". Rodzina Małgosi Borysewicz coraz większa! Pokazała nagranie

Małgosia zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" w poszukiwaniu miłości. Gdy brała udział w 4. edycji show, wzbudziła niemałą sensację. Sześć lat temu kobiety-rolniczki nie zgłaszały się do tego formatu tak chętnie. Los się do niej uśmiechnął i na oczach widzów znalazła odpowiedniego kandydata na męża.