"Rolnik szuka żony": relacja Artura i Sary rozkwita. Zdradził ich jeden gest

Marta Manowska zastała Artura i Sarę bujających się na huśtawce w objęciach. Widać było, że tych dwoje jest ze sobą blisko, także fizycznie. Uwagę zwracało zwłaszcza to, jak Sara gładziła Artura po kolanie. Mimo to rolnik pytany przez prezenterkę TVP już na osobności o to, czy on i Sara są już parą, ostrożnie dobierał słowa. Przyznał nawet, że póki co nie ma nawet jej numeru telefonu.