"Rolnik szuka żony": Fani kibicują Sarze i Arturowi. "Jacy oni piękni!"

"Rolnik szuka żony" na półmetku. Uczestnicy są coraz bliżej ostatecznych wyborów, a niektórzy, jak np. Artur, już wskazali tę, do której zabiło mocniej serce. Choć początkowo wydawać by się mogło, że rolnik będzie skakać z kwiatka na kwiatek i tak naprawdę podobają mu się wszystkie dziewczyny, które zgłosiły się do programu, po pewnym czasie okazało się, że jest twardo stąpającym po ziemi mężczyzną, który dobrze wie, czego i kogo szuka.