"Rolnik szuka żony": Paweł wziął sekretny ślub? Wpis Mateusza daje do myślenia

Siódma edycja "Rolnik szuka żony" dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, że to, co najciekawsze w życiu bohaterów, dzieje się poza kamerami. Najnowszy post Mateusza sugeruje spore zmiany u jego kolegi z programu.

Paweł z "Rolnik szuka żony" (Instagram.com)