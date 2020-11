Mateusz z "Rolnik szuka żony" atakuje Łukasza z poprzedniej edycji

Łukasz Sędrowski brał udział w 5. edycji "Rolnik szuka żony". To tam bardzo nieładnie obszedł się z jedną z ze swoich kandydatek. Ich pożegnanie nie należało do przyjemnych. Co więcej, z dziewczyną, którą wybrał, a nawet się zaręczył, także się rozstał w burzliwej atmosferze. Do dziś Łukasz jest kawalerem szukającym miłości.