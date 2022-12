"Rolnik szuka żony": Pamiętacie Ewelinę, kandydatkę Macieja? Zdziwicie się, jak teraz wygląda

Widzowie do dziś pamiętają randkę, na którą Maciej zabrał cichą i skromną Ewelinę. Zamiast romantycznego pikniku na trawie, rolnik zafundował swojej kandydatce "niezapomniane przeżycia". Powiedział jej wprost, że nie ma co liczyć na to, że kiedykolwiek będą razem. Zawiedziona dziewczyna zalała się łzami i wróciła do domu.