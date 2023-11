"Rolnik szuka żony": Niefortunna sytuacja. Darek musiał się gęsto tłumaczyć

On zaś w rozmowie z prezenterką w cztery oczy stwierdził, że Nikola jest "wariatką", w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Mimo to, zapytany przez Manowską o to, czy są parą, zdecydowanie zaprzeczył. Inaczej widziała to Nikola, która po tym, jak została sama na gospodarstwie Darka, poczuła "przełom" w ich relacji. Kiedy ona usłyszała pytanie o to, czy są z Darkiem parą, nie miała żadnych wątpliwości.