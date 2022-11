"Rolnik szuka żony". "Moje dwie miłości". Asia pokazała urocze zdjęcie z córką

Asia, właśnie na Instagramie udostępniła urocze zdjęcie Kamila z ich niespełna miesięczną córeczką. "Moje dwie miłości" - dodała krótki komentarz. Dodać do niego można tylko jedno – to naprawdę rozkoszny widok. Wygląda na to, że w domu Asi i Kamila prawdziwa sielanka!