Asia z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy pisze o swoim dziecku. "Nasze życie zmieniło się"

Asia i Kamil to jedna z ulubionych par widzów "Rolnik szuka żony". Oboje byli bardzo młodzi (on miał 23 a ona 22 lata), gdy przekonywali w programie, że to najwyższy czas na ustatkowanie się i założenie rodziny. Nie znali się nawet pół roku, gdy chłopak na oczach widzów padł na kolano i poprosił o jej rękę.