"Rolnik szuka żony". Młodszy o 14 lat chłopak irytuje rolniczkę. Nie daje mu większych szans

Ania to jedna z dwóch kobiet w tej edycji "Rolnik szuka żony", która zgłosiła się do programu, by panowie wysyłali jej listy. Nie była zachwycona ani zgłoszeniami, ani kandydatami, którzy zjawili się na pierwszym spotkaniu osobiście. Jednak dokonała wyboru: zaprosiła do siebie Kubę, Dominika i Mateusza.