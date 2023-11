"Rolnik szuka żony". Ania wylicza Kubie "byłe żony, byłe przyjaciółki"

Przypomnijmy, że Kuba jest ojcem trójki dzieci, w programie nie podano, ile razy miał żonę. Tymczasem Ania podkreśla, że chce mu zaufać. Co ciekawe, po spotkaniu z Kubą, spotkała się na randce z Dominikiem, kolejnym kandydatem. To, co jej się w nim nie podoba, to to, że jest... zbyt spokojny. Być może Ania lubi mężczyzn, za którymi ciągną się niewyjaśnione i nierozwiązane historie. Tylko czy to da jej spokojną przyszłość?