"Rolnik szuka żony": Michał wspomina zaręczyny. Wyjawił, dlaczego nie zrobił tego przed kamerami

- Zapamiętałem ten dzień jako cudowny. Mówią, że jestem farciarzem i moment zaręczyn to też był totalny fart. To było pod dębem. Jak się jej oświadczyłem, to w tym momencie zaczęły grać skrzypce. To nie było w ogóle ustalone! Było super. Fart towarzyszył mi do końca - dodał.