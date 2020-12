"Rolnik szuka żony". Miało być tak pięknie. Obiecywał, że zawalczy o dziewczynę. I co?

Podczas finałowego odcinka programu " Rolnik szuka żony " Dawid miał okazję skonfrontować się ze swoimi trzema kandydatkami. To nie było łatwe spotkanie, bo wszystkie dziewczyny wyjechały z jego gospodarstwa w kiepskich nastrojach, zostawiając za sobą zrozpaczonego chłopaka. Teraz gdy emocje już opadły, mogli spokojnie porozmawiać i wyjaśnić sobie kilka spraw. Martyna była dostępna jedynie przez Skype'a ze względu na kwarantannę .

- Najbardziej liczyłem na spotkanie z Martyną w cztery oczy, bo chciałem ją zobaczyć i z nią porozmawiać. Nadal trzymam się tego mojego pierwszego zdania, że to Martyna jest moją faworytką - przekonywał w finałowym odcinku.

Na co dziewczyna szybko odpowiedziała:

- Ale ja ci Dawid nieraz pisałam, jak byłeś tu w pobliżu, żebyś wpadł na kawę, a ty mi odpowiadałeś "gdzie będę ci zawracał gitarę!". To co ja miałam jeszcze zrobić?

Manowska wymownie spojrzała na Dawida i zapytała, czy chce zawalczyć o dziewczynę. Gdy ten potwierdził, ona poprosiła go, by powiedział to Martynie: