"Rolnik szuka żony": Mateusz wciąż jest singlem. Fanki wysyłają mu oferty matrymonialne

Widzowie byli świadkami wielu niezrozumiałych sytuacji, które zaczęły przerastać nawet samych uczestników. Najwięcej emocji wzbudziło zachowanie Mateusza i jego konfrontacja z Martyną i Karoliną. Rolnik dowiedział się bowiem, że dziewczyny, które zostały u niego w gospodarstwie, coś przed nim ukrywają. Żadna z kandydatek nie chciała jednak się przyznać do tego, co zrobiła, co tylko nakręcało i tak już nerwową atmosferę. Efekt? Farmer odesłał wszystkie panny do domu i do dziś jest singlem.