"Rolnik szuka żony". Marta nie kryła obaw: "Bałam się, czy Paweł podoła"

Paweł jest rolnikiem, który wziął udział w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Tam poznał Martę, z miejsca się zakochał. Po lekkich turbulencjach zostali oficjalnie parą i są razem do dziś. Gdy Marta Manowska przyjechała do nich kręcić świąteczny odcinek, na miejscu była Stefania - córka Marty.

Widok Pawła bawiącego się ze Stefanią, to najpiękniejsze, co może być. Wszystkie moje troski przestają mieć znaczenie - mówiła ze łzami w oczach Marta. - Bałam się, czy Paweł podoła - dodała.

Szybko okazało się, że dziewczynka zaakceptowała partnera mamy i świetnie odnajduje się na jego gospodarstwie wśród zwierząt. Co dalej? Na pytanie Manowskiej o dalsze plany zaczęli nieśmiało opowiadać o tym, że Stefania pójdzie we wrześniu przyszłego roku do szkoły już w miejscowości Pawła...