Manowska wzruszona. "Mam łzy w oczach"

"Rolnik szuka żony" nabiera rumieńców. W ostatnim odcinku uczestnicy zdecydowali, które kandydatki (i kandydaci) otrzymają szansę przyjazdu do ich domów. Zanim jednak dokonali wyboru, mieli szansę bliżej poznać swoje wybranki (i wybranków). Magda postawiła na szczere rozmowy , Józef na grę w bule, a Dawid na kalambury. Paweł z kolei poprosił panie, aby namalowały, jak widzą swoją przyszłość na jego gospodarstwie .

Gdy Marta Manowska przyszła podziwiać "arcydzieła" dziewcząt, jedna z prac szczególnie przykuła jej uwagę. Na obrazie autorstwa swojej imienniczki zobaczyła pięcioosobową rodzinę: Martę, Pawła i trójkę ich przyszłych dzieci. Istna sielanka, która wzruszyła prowadzącą do łez.

- Tu jest tak to szczęście pokazane. Mam łzy w oczach. Idźcie z tymi obrazami! Stoicie we dwoje zahipnotyzowani. Ja wam dziękuję, mi wystarczy, nie będę więcej pytać - powiedziała. Myślicie, że to właśnie Marta zdobędzie serce Pawła?