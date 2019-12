"Rolnik szuka żony": Marek został ojcem. Znalazł szczęście poza programem

Marek znalazł miłość poza programem i to w mało romantycznych okolicznościach. Jego historia ma jednak happy end, a w dodatku wzbogaciła się o nowego bohatera.

Marek był jednym ze wzbudzających największe emocje uczestników trzeciej edycji "Rolnik szuka żony". Choć tak jak pozostali bohaterowie zaprosił kandydatki do gospodarstwa, to w żadnej z nich nie znalazł odpowiedniej towarzyszki. Zawiedzione były i kandydatki, i widzowie.

Rolnik natomiast znalazł miłość poza programem. I tu nie obyło się bez kontrowersji. Okazało się, że związał się z o kilkanaście lat młodszą wybranką . Oboje szybko jednak pokazali, że chcą być razem. W mediach społecznościowych zaś od czasu do czasu uchylali rąbka tajemnicy wspólnego życia.

O swojej historii opowiedzieli w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Ich opowieść pokazuje dobitnie, że życie naprawdę potrafi zaskoczyć. - Nawet nie oglądałam tej edycji, w której Marek brał udział. Obejrzałam jeden odcinek i to wystarczyło, żeby moje życie się zmieniło - powiedziała Julia.

- Jula skomentowała któryś z odcinków i był to typowy hejt - dodał rozbawiony Marek. - Najśmieszniejsze jest to, że kilka dni później dostałam wiadomość na portalu społecznościowym: "dziękuję serdecznie za komentarz, pozdrawiam i życzę miłego dnia". Byłam w szoku, bo to było dziwne: ty kogoś krytykujesz, a ktoś ci dziękuje. Zrobiło mi się głupio, przeprosiłam - uzupełniła Julia.