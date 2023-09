"Rolnik szuka żony". Małgosia wystroiła się na imprezę. Mąż zjada ją wzrokiem

"Pięknie. A mąż cudownie patrzy, tak z miłością", "Jaki on jest wpatrzony ", "W tym spojrzeniu czuć miłość", "Mąż zapatrzony jak w obrazek", "Jacy piękni i stylowi. Paweł co za spojrzenia na żonę", "Kurde... tyle lat temu był program, w którym braliście udział, a to spojrzenie ciągle takie samo" - czytamy w komentarzach.