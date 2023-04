"Rolnik szuka żony": Małgosia pokazała, co kupiła do sypialni. Nie każdy ma to w domu

Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" mogą mówić o wielkim szczęściu. Nie dość, że udało im się zakochać na planie programu, to jeszcze ich uczucie przetrwało do dziś. Choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, teraz oboje świata poza sobą nie widzą. Wspólnie wychowują dwoje dzieci, Rysia i Blankę, oraz prowadzą gospodarstwo. Ci, których interesuje życie małżonków, mogą podejrzeć ich losy na Instagramie. Małgosia stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami i chętnie odpowiada na frapujące ich pytania.