"Rolnik szuka żony": Ada pokazała odmienionego Michała. "Moja wielka miłość"

Michał, zgłaszając się do "Rolnik szuka żony", miał jeden cel: chciał szybko się zakochać i tak jak Kamil z poprzedniej edycji opuścić program z narzeczoną u boku. 23-latek nie zamierzał tracić czasu i w mig zapałał uczuciem do 20-letniej Ady. Śliczna blondynka od razu wpadła mu w oko i choć na ostatniej prostej wahał się, czy nie oddać serca jej rywalce, ostatecznie wybrał Adriannę. Para szybko zyskała status "najsłodszej spośród wszystkich edycji". Powód? Gdy się do siebie zwracali, używali zdrobnień i nieustannie wyznawali sobie uczucia.