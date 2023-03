Ada z "Rolnik szuka żony" pokazała ślubne zaproszenie. Do wesela tuż-tuż?

Wygląda na to, że para dwudziestolatków jeszcze w tym roku dołączy do grona małżonków. Podobnie jak Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony 8", który pobiorą się we wrześniu. Również w najbliższych miesiącach kościelny ślub i duże wesele planuje Marta Paszkin i Paweł Bodzianny.