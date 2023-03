Nazywa się "Barbie". Ada z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę

Dwudziestoletni Michał i Ada z "Rolnik szuka żony" zyskali status "najsłodszej pary spośród wszystkich edycji". Nie dość, że młodzi, są w sobie szaleńczo zakochani, zwracają się do siebie zdrobnieniami, to jeszcze zachowują się tak, jak gdyby po raz pierwszy mieli motyle w brzuchu (choć zważając na ich wiek, możliwe, że rzeczywiście tak jest). Choć do ostatniej chwili nie było wiadomo, kogo ostatecznie wybierze Michał, wybór padła na Adriannę. I jak widać, był to strzał w dziesiątkę.