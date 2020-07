"Rolnik szuka żony": Małgosia i Paweł bawili się na weselu. Rolniczka kwitnie w drugiej ciąży

Paweł z "Rolnik szuka żony" o chwili, gdy zobaczył żonę. Nie zapomni reakcji mamy

Wszystko to wiadomo z relacji, jakie zamieszczają w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pojawiają się jeszcze w telewizji, ale to właśnie w sieci najszybciej pojawiają się najświeższe wieści o tym, co słychać u Borysewiczów. A dzieje się sporo. Niebawem ich rodzina powiększy się o drugą pociechę.