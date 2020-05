Małgorzata z "Rolnik szuka żony" w ciąży. Widać już spory brzuszek

Małgorzata Sienkiewicz jest idealnym przykładem na to, że w programie " Rolnik szuka żony " rzeczywiście można znaleźć miłość swojego życia. Rolniczka niemal od początku wiedziała, że to z młodszym od niej Pawłem Borysewiczem będzie szła wspólnie przez życie. Po finale show para ogłosiła swoje zaręczyny. Niedługo potem stanęła na ślubnym kobiercu. Jakby szczęścia było mało, wkrótce po tym wyznali, że spodziewają się narodzin syna.

Na tym jednak nie koniec rewolucji w ich życiu. Niedawno małżonkowie ogłosili, że wyczekują drugiego dziecka . Od tej pory internauci jeszcze wnikliwiej obserwują to, co rolniczka publikuje na swoim profilu na Instagramie. A dzieje się całkiem sporo.

"Weekend upływa nam pod znakiem spotkań ze znajomymi, a dziś u "babci" (dom rodzinny mamy na zawsze takim pozostanie) z rodziną. Chłopaki sobie odsypiają, mi czas drzemek dziennych powoli mija, Boziu, jak to dobrze znowu widzieć ludzi, jak to dobrze czuć normalne smaki (a nie bigos i czosnek dookoła)! Jak to dobrze wrócić do żywych i znowu mieć męża" - napisała.