Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdobyła się na wzruszające wyznanie

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" dość często udziela się na mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich postów nawiązała do jednego z trudnym okresie. Regularnie dzieli się z fanami rodzinnymi fotografiami i nie kryje radości z macierzyństwa. Na jednym z najnowszych zdjęć na jej twarzy można dostrzec łzy wzruszenia. Być może jej ukochany syn dorasta szybciej, niż chciałaby tego mama. Najwidoczniej nadszedł czas, by Rysio opuścił sypialnię rodziców i zamieszkał we własnym pokoju. Małgorzata nie ukrywa jednak, że jako matka mocno to przeżywa.